وزير الخارجية الروسي: لا نرى علامة على ضمانات جديدة لاتفاق…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 02:14 مساءً - _ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس، إن موسكو لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود، لكن بلاده قد تعود إلى الاتفاق “غدا” إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو.

وأكد لافروف حجة روسيا بأن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وأضاف أن الخطة التي تُناقش حاليا لتوريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض ستكون إضافة إلى إمدادات الحبوب التي وعدت روسيا بمنحها لدول أفريقية مجانا.