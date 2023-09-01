مال وأعمال

النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت أسبوعين بدعم تراجع الإمدادات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت أسبوعين بدعم تراجع الإمدادات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - سي إن بي  سي_ تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي ، اليوم الجمعة، بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

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وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 83.70 دولار للبرميل، وزاد خام برنت 7 سنتات أيضا إلى 86.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت جرينتش.

آراء المحللين

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية أجل خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا إلى أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد من تخفيضات أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها.

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وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء اليوم الجمعة “ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولارا للبرميل على أساس مستدام مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجددا، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب”.

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المخزونات الأمريكية

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام الأميركية 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو تراجع فاق التوقعات، بسبب زيادة الصادرات وتشغيل المصافي.

وعادة ما يعتبر التغير في المخزونات الأمريكية مؤشراً على التوازن بين العرض والطلب العالمي.

ويُفسَّر النضوب المستمر على أنه انعكاس لنقص محتمل في الإمدادات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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