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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد قطر ينمو 2.7% بدعم من التعدين و استغلال المحاجر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 سبتمبر 2023 10:12 صباحاً - سي إن بي سي_ نما اقتصاد قطر في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.7% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، بينما انكمش بنسبة 3.9% على اساس فصلي.
ودعم نمو الناتج المحلي لقطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نمو 16 قطاعاً في النشاطين النفطي و غير النفطي.
ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لقطر في الربع الأول من العام الجاري 170 مليار ريال مدعومة بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.1%، وبواقع 64.4 مليار ريال، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.9% و بواقع 105.7 مليار ريال.
وقدّر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد قطر خلال عام 2023 بنسبة 2.4% مع تضخم عند مستويات 3%.
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