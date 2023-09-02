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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميزانية قطر 2023 تسجل 29.7 مليار ريال فائضا بالنصف الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 سبتمبر 2023 12:12 مساءً - سي إن بي سي_ حققت ميزانية قطر يالربع الثاني من عام 2023 فائضاً بمقدار 10 مليار ريال، وذلك كمحصلة لإجمالي ايرادات بنحو 68.4 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 58.4 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني نحو 28.2 مليار ريال، فيما ارتفعت مصروفات “الرواتب والأجور” بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الأول بدعم من زيادة التوظيف، إلى جانب ارتفاع قيمة المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% على أساس ربعي.
وقالت وزارة المالية في بيان “سيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.”
وبناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية فان اجمالي الفائض المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغ نحو 29.7 مليار ريال، وهو ما يعادل 102.4%. من الفائض المتوقع في موازنة العام الجاري كاملة.
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