الاقتصاد الأمريكي يضيف 187 ألف وظيفة في أغسطس.. ومعدل…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 سبتمبر 2023 01:09 مساءً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال أغسطس، لكن تم تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض في علامة على التباطؤ في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، أضاف الاقتصاد 187 ألف وظيفة غير زراعية خلال أغسطس، وهو ما يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة.

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يونيو بالخفض إلى 105 آلاف وظيفة من 185 ألفًا، كما عدلت بيانات يوليو بالخفض أيضًا بمقدار 30 ألفًا إلى 157 ألف وظيفة.

ويعد أغسطس الشهر الثالث على التوالي الذي يضيف فيه أكبر اقتصاد في العالم أقل من 200 ألف وظيفة.

وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال أغسطس في قطاعات الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والمساعدة الاجتماعية والتشييد.

وارتفع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 3.8% خلال أغسطس، من 3.5% في يوليو، في حين كان متوقعًا استقراره دون تغيير.

وارتفع عدد ساعات العمل بمقدار 0.1 ساعة إلى 34.3 ساعة خلال يوليو، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 8 سنتات إلى 33.82 دولار.

وتعد تلك البيانات علامة أخرى على تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم ومن المرجح أن تزيد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف المزيد من رفع الفائدة هذا العام.