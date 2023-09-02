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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: روسيا ستخصص 20 مليار دولار للأراضي الأوكرانية التي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعتزم تخصيص 1.9 تريليون روبل (20 مليار دولار) من الميزانية الاتحادية على مدى الثلاثين شهرا المقبلة، لتنمية المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو العام الماضي ضمها إليها.
ولا تسيطر موسكو على أي من هذه المناطق بشكل كامل، ولم يتم الاعتراف بقرار الضم الأحادي سوى من عدد قليل من الدول الحليفة لروسيا، في حين نددت به أوكرانيا وثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .
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