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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المستشار الألماني يؤكد أهمية قمة مجموعة العشرين رغم غياب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي_ أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.
وقال شولتس إن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و”التزام كبير” يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأضاف شولتس أن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة.
وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه “الشراكات العادلة”.
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