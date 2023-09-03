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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات قطر من النفط والمكثفات ترتفع إلى مليون برميل يوميا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 12:12 صباحاً - سي إن بي سي_ قفزت صادرات قطر من النفط الخام و المكثفات في شهر يوليو الماضي إلى أعلى مستوى منذ 15 شهرا .
ووفقاً لبيانات تتبع السفن اطلعت عليها CNBC عربية فقد بلغ اجمالي صادرات قطر من النفط الخام و المكثفات في يوليو الماضي، ما يزيد عن 30 مليون برميل، بواقع 990 ألف برميل يوميا، مدفوعاً بزيادة الصادرات الى كلٍ من كوريا الجنوبية و الصين.
وسجلت صادرات قطر من النفط الخام في يوليو الماضي زيادة بنسبة 11% على أساس شهري إلى 695 الف برميل يومياً، بينما زادت شحنات تصدير المكثفات بنسبة 7% وصولاً إلى 297 الف برميل يومياً.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري، فقد نمت قيمة صادرات قطر من النفط الخام و المكثفات في يوليو الماضي بنسبة 17% إلى حوالي 8.2 مليار ريال، وبما يمثل 28% من إجمالي قيمة صادرات شهر يوليو البالغة 29.1 مليار ريال.
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