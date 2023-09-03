مال وأعمال

الرئيس الصيني: بكين ستعزز الوصول إلى سوقها بقطاع الخدمات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الصيني: بكين ستعزز الوصول إلى سوقها بقطاع الخدمات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 11:06 صباحاً - سي إن بي سي_ كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.

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وقال شي في كلمة على هامش معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في العاصمة بكين إن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات مرتفعة الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.

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وأضاف “ستعزز الصين التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة”.

وتأتي تلك التعهدات في وقت تشهد فيه الصين تراجعاً في نشاط التجارة الصينية خلال الأشهر الماضية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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