انت الأن تتابع خبر الفراخ عملت الصح النهاردة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر الجاري ارتفاع كبير في بداية التعاملات بمحافظات جمهورية مصر العربية، بعد حالة التراجع التي حدثت على مدار ساعات أمس السبت.

أسعار الفراخ اليوم :

وأوضحت بوابة الأسعار اليوم الأحد 3 سبتمبر، أن أسعار الدواجن في مصر ثبت في تعاملات اليوم كذلك الوضع بالنسبة أسعار البيض في المحال التجارية .

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 :

1- وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، في أسعار الدواجن والبيض اليوم 68.44 جنيه،

2- وصل سعر كيلو الدواجن البلدي، في أسعار الدواجن والبيض اليوم 114.79 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 :

وأشارت الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن هناك استقرار سعر كرتونة البيض البلدي و الأبيض والأحمر، والتي قد تشهد ارتفاع جديدة وتختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 110.75 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر 112.75 جنيه،

3- كرتونة البيض البلدي 122.75 جنيه،

أسعار الفراخ البيضاء :

من جانبها أكدت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أن أسعار الفراخ البيضاء في مصر الفترة الماضية يسجل حالاً 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 60 جنيها قبل أسبوع، فيما يصل سعرها إلي المستهلك إلي 65 جنيه بعدما كان 70 جنيها بمعدل تراجع يقدر بحوالي 5 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين، مشيرة إلي أن السبب وراء ذلك التراجع يرجع إلي توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة خلال الفترة الماضية بعد قلتها في السوق بعد تخزيها في الموانئ نتيجة عدم توفير العملة الصعبة.