نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية جديدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:06 مساءً - أكد المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، بأن حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي ، سيكون لها عظيم الاثر في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليًا وعالميًا للسوق المصري الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان ، وزياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة، ودانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة .

وأوضح رئيس الهيئة أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما اثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لاقامة مشروعاتها في مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى اقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.

وقال رئيس الهيئة إن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م2 وجاري دراسة طلب الشركة لتخصيص الارض المطلوبة في مدينة السادات او العاشر من رمضان ، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الالواح الخشبية بانواعها مثل الحبيبي والالواح الليفية MDF والارضيات، فضلًا عن خططها التصديرية لاسواق افريقيا في المراحل اللاحقة .

وأضاف عبدالكريم أن الشركة تعتمد على احدث التقنيات الاوربية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على اعادة التدوير في توفير مدخلات انتاجها.

وأشار إلى أن الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الاجراءات وتخصيص الارض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت .

من جانبها أعربت أوانا بوديا، رئيس الشركة، عن أن مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام 1897 وتمتلك 39 موقع حول العالم يعمل بها 18 الف عامل.

ولفتت إلى أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر مشيدة بالمساندة والدعم الذى وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كافة السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.