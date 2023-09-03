نعرض لكم الان تفاصيل خبر 24.5 مليار دولار إيرادات أكبر 10 شركات في صناعة الساعات خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:06 مساءً - العربية دوت نت – سجلت 10 شركات مختصة في بيع الساعات الفاخرة حول العالم، أكثر من 24.5 مليار دولار خلال عام 2022، 88% منها سويسرية.

وكانت الشركات العشر المشمولة في التقرير هي: رولكس، وكارتير، وأوميجا، وأوديمار بيجيه، وباتك فيليب، وريتشارد ميل، ولونجنس، وآي دبليو سي، وبريتلنج، وفاشرون كونستانتين.

ووفقا لبيانات Statista جاءت “رولكس” السويسرية بنصيب الأسد بإيرادات تجاوزت 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مشكلة 40% من إجمالي الإيرادات.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية”، أن “كارتير” الفرنسية للساعات جاءت في المرتبة الثانية بإيرادت 2.9 مليار دولار خلال 2022، شكلت نحو 12% من إجمالي الإيرادات.

وثالثا، حلت شركة أوميجا السويسرية للساعات الفاخرة بنحو 2.6 مليار دولار، شكلت 11% من الإجمالي.

فيما جاءت رابعا الشركة السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات الميكانيكية المميزة “أوديمار بيجيه”، بإيرادات تتجاوز 2.1 مليار دولار، ما شكلت 9% من الإجمالي.

وخامسا تأتي شركة باتك فيليب السويسرية بإيرادات خلال عام 1.9 مليار دولار، ما شكلت 8%.

وفي المرتبة السادسة، سجلت شركة ريتشارد ميل السويسرية المختصة في الساعات باهظة الثمن نحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مشكلة نحو 6% من الإجمالي.

كما حلت سابعا الشركة السويسرية لونجنس للساعات، بإيرادات 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، شكلت 5% من إجمالي الإيرادات للشركات العشر.

وجاءت ثامنا شركة آي دبليو سي السويسرية المتخصصة في صناعة الساعات الأنيقة والساعات الرياضية، بإيرادات 951 مليون دولار خلال العام الماضي، شكلت 4%.

وفي المرتبتين التاسعة والعاشرة، جاءت كل من شركة بريتلينج وفاشرون كونستانتين السويسرية بإيرادات 901 و865 مليون دولار على التوالي، مشكلتين 4% لكل منهما.