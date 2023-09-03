نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة النقل: تبسيط وتسريع إجراءات سياحة اليخوت في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:06 مساءً - دوت الخليج – أصدر قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، بيانا إعلاميا، بشأن الإجراءات التي ينفذها لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط وتسريع إجراءاتها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية، التي تقع على السواحل المصرية.

وأشار بيان القطاع إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وتتولى وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

وأوضح أن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال.

ونوه البيان بأن النافذة الرقمية ترسل آليا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، خلال 30 دقيقة، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي تحصل إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي، علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقا فترة من 15 – 30 يوما.

وأشار إلى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت، وكذلك للموقع الرسم] لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي “قناة السويس” إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقا لموقع المغادرة وموقع الوصول.

كما لفت إلى إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بمصر ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن (مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليا – بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية).

ويشمل أيضًا: (إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر – شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها – إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية).

ونوه أيضًا بتحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب الرسوم الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة، والتي سيعلن عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.

وأشار البيان كذلك إلى إطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، كما يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

ونبّه البيان بأن عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة الإنترنت هو: www.mts.gov.eg.

كما أشار البيان إلى أنه استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة، فقد صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لأتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلا من “30 يوما”؛ نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

وتنفيذا لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما أصدرت وزارة الخارجية توجيهات لجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.