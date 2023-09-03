انت الأن تتابع خبر صناعة الأردن تسعى لتعزيز قدرات الصناعة المحلية بالطاقة المتجددة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استنادا على اهمية تحقيق التشاركية والتكاملية، لتعزيز تنافسية المكونات المحلية لأنظمة الطاقة المتجددة، أبدت غرفة صناعة الأردن، نيتها إنشاء تحالف ما بين المصانع الأردنية القائمة والعاملة، التي تصنع أجزاء أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشارت الغرفة، في بيان الأحد، إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة، في الاستثمار بالطاقة المتجددة، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة، ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين والبرازيل، من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، محمد حاج حسن، إن الغرفة تتشاور مع القطاعات المعنية، لإنشاء تحالف بالشراكة مع المقاولين والمطورين والجهات الرسمية، بهدف تعزيز قدرات الصناعة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة صناعة الألواح الكهروضوئية والكوابل والمحولات العاكسة ولوحات التحكم والهياكل المعدنية وغيرها.

وأكد حاج حسن، أهمية دعم وتطوير قطاع مصنعي الطاقة المتجددة في الأردن، بهدف تمكينه وزيادة قدرته التنافسية، لا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها محليا، وتشجيع تصدير المنتج المحلي في مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف، أن القطاع المحلي يتميز من حيث جودة التقنيات، ووجود نسبة كبيرة من العمالة الأردنية الماهرة والمدربة من فنيين ومهندسين.

وأوضح، أن الإعلان الرسمي عن التحالف سيكون بعد الوصول إلى الآلية والشكل النهائي له، تمهيدا للعمل على فتح فرص تصديرية جديدة لهذه الشركات.