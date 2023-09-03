تحالف أوراسكوم للإنشاءات وتاليس يتولي تطوير مسار سكة الحديد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركة تاليس قد وقع عقدا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث وتطوير مسار سكة الحديد بين القاهرة وبني سويف في جمهورية مصر العربية.

وسيقوم التحالف على تحديث نظام الإشارات ومسارات الهيئة القومية سكك الحديد على امتداد حوالي 125 كيلو مترا بالإضافة إلى التحديث الكامل لنظام التشابك الإلكتروني في المحطات والذي سيؤدي إلى زيادة السرعات مع تعزيز الكفاءة والسلامة، بحسب بيان أوراسكوم كونستراكشون المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.

وذكرت أن قيمة العقد الإجمالي للمشروع تبلغ 340 مليون يورو، ونوهت أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج ممول من البنك الدولي.

الجدير بالذكر أن أوراسكوم للإنشاءات تولت عددا من المشروعات الهامة في قطاع النقل مثل السكك الحديدية عالية السرعة والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3500 كيلو متر في مصر والشرق الأوسط.