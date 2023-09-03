نعرض لكم الان تفاصيل خبر نوران أحمد: أزمة استيراد اللبن البودرة سبب الزيادات المتكررة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - هاجر عطية _ قالت نوران أحمد، محلل القطاع الاستهلاكي في بنك الاستثمار برايم، إن اعتماد شركات قطاع الصناعات الغذائية على اللبن البودرة المستورد نتيجة لارتفاع أسعار اللبن، أبرز الأسباب التي دفعتهم لزيادة أسعار منتجاتهم أكثر من مرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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