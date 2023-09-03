مال وأعمال

مصطفى شفيع: السوق الموازية أبرز أسباب زيادة أسعار المنتجات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى شفيع: السوق الموازية أبرز أسباب زيادة أسعار المنتجات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - سارة هشام _ قال مصطفي شفيع مدير قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن الأزمة الخاصة بسعر الصرف هي التي تدفع شركات الصناعات الغذائية إلى زيادة أسعار منتجاتها نتيجة التحركات التي شهدها الدولار بالسوق الموازية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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