نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى شفيع: السوق الموازية أبرز أسباب زيادة أسعار المنتجات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - سارة هشام _ قال مصطفي شفيع مدير قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن الأزمة الخاصة بسعر الصرف هي التي تدفع شركات الصناعات الغذائية إلى زيادة أسعار منتجاتها نتيجة التحركات التي شهدها الدولار بالسوق الموازية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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