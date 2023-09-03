نعرض لكم الان تفاصيل خبر مارينا ويليام: الزيادات المتتالية في أسعار المنتجات أثرت على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - سارة هشام _ قالت مارينا ويليام، محلل مالي للقطاع الاستهلاكي في بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إن الزيادات المتتالية في أسعار المنتجات التي أقرتها شركات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الماضية نتجت عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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