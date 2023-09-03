فيوتشر فارما: 2 مليون دولار صادرات مستهدفة خلال النصف الثاني…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – كشف الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر فارما عن تحقيق صادرات بنحو مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع: أرقام الصادرات المتحققة قليلة جدا، مرجعا ذلك لنقص مستلزمات الإنتاج، إلا أن فيوتشر فارما تستهدف رفع الصادرات إلى 2 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال الليثي على هامش النسخة العاشرة من معرض فارما كونكس، إن أسعار الدواء ارتفعت بنحو 15% على مدار العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا الصعود لم ينعكس بالإيجاب على أداء أعمال الشركات الدوائية، كاشفا عن نمو مبيعات شركته بنحو 3% فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 15% خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.