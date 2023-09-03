نعرض لكم الان تفاصيل خبر تامر أبو بكر: أولوية للسيارات والبتروكيماويات في الحصول على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ وصف الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، الحوافز الصناعية الجديدة بالإيجابية، مما يسهم بشكل كبير في دعم الصناعات وزيادة الاستثمارات في ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعاني منها المصنعون. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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