نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام حمدي: الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف مواد التعبئة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - هاجر عطية _ حدد هشام حمدي، محلل القطاع الاستهلاكي في بنك الاستثمار نعيم، الأسباب التي دفعت بعض شركات الصناعات الغذائية مثل جهينه لرفع أسعارها بنسبة تصل إلى 33.1% في 16 أغسطس الماضي، وأبرزها زيادة تكاليف الإنتاج وخاصة مواد التعبئة والتغليف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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