نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الفندي: الملاحة المنتظمة تضمن قصر مدة الشحن وخفض رسوم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - شاهندة ابراهيم _ قال حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن التوجيهات الرئاسية لدعم الصناعة خطوة جيدة على الطريق الصحيح، والتي جاءت في صورة الإعفاء الكامل من الضرائب باستثناء القيمة المضافة للصناعات الاستراتيجية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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