نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الصناعات الغذائية بين مطرقة الدولار وسندان أسعار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - هاجر عطية وسارة هشام _ حدد محللو القطاع الاستهلاكي داخل أربعة بنوك استثمار، استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، الأسباب التي أدت إلى الزيادات المتكررة لأسعار المنتجات الغذائية منذ بداية العام وحتى الآن، وأبرزها تمحور حول أزمة سعر الصرف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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