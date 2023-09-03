نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد المرشدي: 35 مليار دولار حجم الفجوة بين الصادرات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أثنى المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على قرار الإعفاءات الضريبية للصناعات الوطنية، قائلًا: “المنافسة أصبحت على جذب المستثمرين، ولذلك تحاول الحكومات تقديم حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات في المشروعات الجديدة، فالصناعة أصبحت العنصر الرئيسي والأساسي لقوة الاقتصاد المصري”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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