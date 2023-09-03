مال وأعمال

أحمد الزيات: المزايا الصناعية تسد عجز الميزان التجاري وتشجع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الزيات: المزايا الصناعية تسد عجز الميزان التجاري وتشجع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة للصناعات الاستراتيجية تمثل حافزًا قويًّا، للتغلب على تحديات أزمة النقد الأجنبي وتغير سعر الصرف.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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