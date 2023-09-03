نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد الزيات: المزايا الصناعية تسد عجز الميزان التجاري وتشجع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أكد المهندس أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة للصناعات الاستراتيجية تمثل حافزًا قويًّا، للتغلب على تحديات أزمة النقد الأجنبي وتغير سعر الصرف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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