انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.. صدمة قوية لتجار العملة لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الحكومة المصري اتخاذ قرارات قوية تحمي الجنيه المصري وتوجه ضرباتها الموجعة نحو سعر الدولار في السوق السوداء بعد الحفاظ علي الاستقرار لفترة طويلةوكانت الحكومة المصري حافظت علي سعر الجنية المصري أمام سعر الدولار في السوق السوداء طوال الفترة الماضي قبل ان توجه ضربة قوية لتجار العملة .

حيث قررت الحكومة الدخول في مجموعة البر يكس الاقتصادية وهو القرار الذي أربك تجار العملة وخفض سعر الدولار في السوق السوداء

وكان سعر الدولار في السوق السوداء وصل لمستويات غير مسبوقة وكسر حاجز الـ 40 جنيه بفارق أكثر من 10 جنيهات عن سعره في البنوك المصرية

سعر الدولار في السوق السوداء

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس إلي 39 جنيه للشراء وبين 39 إلي 40 للبيع بعد تصريحات اقتراب دخول مصر لمجموعة البريكس الاقتصادية وتنوع الاعتماد علي عدد كبير من العملات الأجنبية بدلا من الاعتماد الأوحد علي الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

حدد البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم بـ 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء: 30.75 جنيه و للبيع: 30.85 جنيه في حين وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

للشراء 30.85 جنيه وللبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي للشراء 30.85 جنيه و للبيع: 30.95 جنيه ، بينما وصل سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه .

في حين سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB للشراء: 30.85 جنيه وللبيع 30.95 جنيه بينما سعر الدولارفي بنك القاهرة للشراء 30.85 جنيه

وللبيع 30.95 جنيه .