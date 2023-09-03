1955 جنيه مرة واحدة .. قرار عاجل وغير متوقع يخص جميع أصحاب المعاشات: شوف مصيرك

انت الأن تتابع خبر جنيه مرة واحدة .. قرار عاجل وغير متوقع يخص جميع أصحاب المعاشات: شوف مصيرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، على العديد من المفاجئات التي تسعد أكثر من 10 مليون مواطن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بشأن زيادة المعاشات الفترة القادمة.

المعاشات:ويحصل أصحاب المعاشات في مصر على أكثر من 28 مليار جنيه من الدولة مع بداية كل شهر ميلادي، وهي قيمة مستحقاتهم الشهرية، والتي يضاف إليها 14 مليار جنيه قيمة الزيادة التي تصرف لهم حالياً بداية من شهر أبريل الماضي.

زيادة المعاشات:

وأكد قانون المعاشات والتأمينات على زيادة المعاشات لجميع المستحقين والقائمين بالصرف في مصر حيث يتم زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام ميلادي جديد، والتي سوف تؤدي إلي حدوث زيادة أيضا في الحد الأدني للمعاشات.

وأوضح القانون أنه الاشتراك التأميني الخاصة بالعام الميلادي الحالي 2023، هو 1700 جنيه، حيث أنه تم رفعه من القيمة السابقة والتي كانت مقدرة بنحو 1400 جنيها، وهي أقل اشتراك تأميني دخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

1955 جنيه مرة واحدة :

وأضافت بعض نصوص قانون 148 لسنة 2019، أنه من المقرر أن يتم زيادة الاشتراك التأميني بنسبه تصل إلي 15% ولمدة 7 أعوام كاملة من صدور قانون المعاشات والتأمينات ، أي أنه إلى عام 2027 حيث سوف يرتفع إلي 1955 جنيه بدلاً من القيمة الحالية والمقدرة بـ1700 جنيه.

معاشات سبتمبر 2023:

في المقابل واصلت منافذ الصرف الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها، صرف معاشات سبتمبر 2023, والتي تتضمن الزيادة السنوية التي تصرف للشهر السادس على التوالي بعد البدء في تطبيقها بداية من شهر أبريل الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعلن عن تقديمها وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الازمة العالمية