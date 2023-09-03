نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. القرارات التحفيزية والخطوط الملاحية تفتح شهية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 08:06 مساءً - شاهندة ابراهيم وأحمد عبد الرحمن _ شهد الأسبوع الماضي زخمًا كبيرًا في ملف الصناعة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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