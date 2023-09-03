إيبيكو تستحوذ على 26% من حجم صادرات شركات الدواء المصرية

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 11:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – كشف الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، عن استثمارها نحو 101 مليون دولار في تدشين المرحلة الأولى من المصنع المتخصص في إنتاج المواد الخام.

وقال الكيلاني، في تصريحات صحفية على هامش معرض فارما كونكس في دورته العاشرة، إن نسبة المكون المحلي في صناعة الدواء تقدر بنحو 30%.

وأشار إلى أن حجم إنتاج “إيبيكو” يزيد على 320 مليون عبوة حتى نهاية العام الجاري، فضلا عن أن الشركة تغطي نحو 8% من احتياجات مصر الدوائية للاستهلاك المحلي.

وكشف الكيلاني عن تصدير “إيبيكو” نحو 26% من حجم إنتاج جميع الشركات المصرية للخارج، فضلا عن أن صادرات الشركة كسرت حاجز 55 مليون دولار خلال العام الماضي، وأن المستهدف التصديري خلال العام الجاري الوصول إلى 60 مليون دولار.

وأفصح عن هيكل المساهمين في المصنع المتخصص في الخامات شركة AFRI API، ويتوزع كالتالي: تستحوذ الشركة الأم (أكديما) على 50%، وحصة إيبيكو 15%، وهناك رغبة من مستثمرين خليجيين للشراكة، فضلا عن مساهمة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.