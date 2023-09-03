نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب رئيس الجهاز: تنمية التجارة يعمل على جذب رؤس أموال عبر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 سبتمبر 2023 11:05 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يعتزم جذب رؤس أموال كبيرة خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظات المختلفة إضافة إلى إعداد وتوفير نماذج استثمارية متعددة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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