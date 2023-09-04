عاجل.. جلوبال للاستثمار الإماراتية تستحوذ على 30% من إيسترن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مراسم توقيع اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

وقال وزير قطاع الأعمال، محمود عصمت: بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 19 مليارا و336 مليونا و625 ألف جنيه، مع توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير أن هذه الصفقة تعد تأكيدا لعزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وتابع أن هذه الاتفاقية تتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية، تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

وقع على الاتفاقية: عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ولبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، بحضور: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.