انطلاق الدورة العاشرة من معرض فارماكونكس بمشاركة ممثلين عن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - شاهندة إبراهيم – انطلقت اليوم فعاليات معرض “فارماكونكس” لتصنيع الأدوية في إفريقيا، في دورته العاشرة، التي تقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة على مدار 3 أيام بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

وذكر بيان للشركة أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نموا ملحوظًا في عدد المشاركين في فارماكونكس بلغ 117%، والزائرين بنسبة 50%.

وتتوقع الشركة المنظمة أن تحتذب الدورة الحالية من المعرض ما يقدر بنحو 6500 زائر، بمشاركة ممثلين عن 20 دولة، بما في ذلك: الصين والهند وفرنسا والنمسا وإيطاليا وألمانيا.

ونوهت بأن المشاركات الهندية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30% في هذه الدورة، كما سيشهد المعرض حضور وفد نيجيري لبحث سبل التعاون مع كبرى شركات الأدوية المصرية.

ومن جانبه، أعرب مصطفى خليل، مدير المعارض بشركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة لمعرض فارماكونكس، إن نمو المعرض وتأثيره كان استثنائيًا، مضيفًا أن الاستدامة في مقدمة أولوياتنا.

وأشار إلى أن مبادرة «النساء في الصناعات الدوائية» (Women in Pharma)، التي أطلقتها الشركة، تهدف إلى تعزيز التنوع الشمولية داخل الصناعة، وخلق مساحة للنساء للالتقاء معًا لمشاركة تجاربهن ومعارفهن وأفكارهن.

وأوضح أن برنامج فعاليات «النساء في الصناعات الدوائية» يتضمن العديد من المناقشات حول الفرص والتحديات التي تواجه النساء في المناصب القيادية، وكذلك عن كيفية إدارة التوازن بين العمل والحياة للعاملات بقطاع الأدوية.

ولفت إلى أن معرض فارماكونكس يستهدف تناول الاستدامة والبيئة مثل كفاءة استهلاك الطاقة، ومعالجة المياه، والممارسات المستدامة.