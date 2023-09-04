انت الأن تتابع خبر تراجع الدولار الأمريكي .. الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع الدولار الأميركي، الاثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

ووفقا لوكالة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18 لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 آب الماضي، في حين ارتفع الين 0.06 بالمئة إلى 146.16دولارا، فيما صعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.078 دولار، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولارا مرتفعا 0.11 بالمئة خلال يوم اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6463 دولارا قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده البنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء.

