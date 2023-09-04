انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالميا .. الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بدعم من توقعات إبقاء القيود المفروضة على الإمدادات من قبل المنتجين الرئيسيين فضلا عن تزايد الآمال بتثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ الاقتصاد.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع الطفيف في التعاملات الآسيوية بعد انتهاء العقدين الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.