مسئول: المائة وخمسون مليون دولار إضافية وليست جزءا من قيمة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 02:10 مساءً - دوت الخليج – قال مصدر مسئول لبوابة دوت الخليج جورنال إن قيمة صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة الاماراتية على 30%؜ من الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) تبلغ 625 مليون دولار.

وأوضح المصدر أنه بجانب الصفقة ستوفر الشركة الإماراتية 150 مليون دولار من الخارج؛ لشراء مواد خام، على أن يجري تسويتها مع الشركة الشرقية خلال الفترات المقبلة.

كانت تساؤلات قد أثيرت بعد الإعلان عن الصفقة حول ما إذا كانت القيمة البالغة 150 مليون دولار المخصصة لشراء المواد الخام، هي جزء من مقابل الاستحواذ البالغ 625 مليون دولار، أم إضافية على الاتفاق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد شهد مساء اليوم مراسم توقيع اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

ووفقا للبيان الرسمي، ستحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بموجب الاتفاقية، بحصة قدرها 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية، في إطار شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، إن هذه الصفقة تؤكد عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وتابع أن هذه الاتفاقية تتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.