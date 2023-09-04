نعرض لكم الان تفاصيل خبر محللون: مصر تستهدف نموا واقعيا لكنه لا يكفي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - رنا ممدوح _ قدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد معدل نمو اقتصاد مصر المتوقع في عام 2023/2024 بنحو 4.1%؜. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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