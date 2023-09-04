نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس الإدارة:101 مليون دولار استثمارات إيبيكو في مصنع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، إنها ضخت استثمارات بقيمة 101 مليون دولار في المرحلة الأولى من المصنع الجاري إنشاؤه لإنتاج المواد الخام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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