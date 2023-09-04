التضخم في تركيا يخالف التوقعات ويقفز إلى 58.9% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال أغسطس إلى 58.94% على أساس سنوي، مقابل 47.83% في يوليو. فيما كانت التوقعات عند 55.90%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 9.09% في أغسطس، مقابل 9.49% في يوليو، وكانت التوقعات عند 7%.

ورفع البنك المركزي المصري التركي الشهر الماضي، أسعار الفائدة 750 نقطة أساس إلى 25%.

وهذه هي المرة الثالتة على التوالي التي يرفع بها المركزي معدلات الفائدة في تحول كبير في السياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتظهر تقديرات أن المركزي التركي تحمل ما يصل إلى 11 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية تكاليف التدهور في سعر صرف الليرة.

وعين أردوغان بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة نهاية مايو الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيراً للمالية، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان حاكمة للمصرف المركزي.