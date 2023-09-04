بوتين يعرب عن استعداده لإجراء مباحثات إحياء اتفاق تصدير…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 06:12 مساءً - العربية نت _ أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظير التركي رجب طيب أردوغان استعداده “لإجراء مباحثات” بشأن اتفاقية الحبوب.

وأضاف بوتين “منفتحون على الحوار بشأن اتفاق الحبوب مع أوكرانيا”، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل المفاوضات مع تركيا بشأن إنشاء مركز غاز.

ومن جانبه قال أردوغان، إن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا وصل إلى 100 مليار دولار.

وقال إنه سيبحث التبادل التجاري مع روسيا بالعملات الوطنية.

كان بوتين وأردوغان قد بدأ مباحثات موسعة في مدينة سوتشي الروسية.

ومن المقرر أن تبدأ المباحثات بشكل موسع وبمشاركة وفدي البلدين، على أن يواصل الرئيسان المباحثات في نطاق أضيق خلال مأدبة الغداء.

من جهته، أكد مصدر تركي أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، بين الرئيس الروسي ونظيره التركي ستكون حاسمة بالنسبة لمصير صفقة الحبوب.

وأضاف المصدر المشارك في المفاوضات بالقول: “هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بمبادرتنا (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مثلما قلت سيتم تحديد الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وكما تعلمون هناك مخاطر حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جدا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء.

هذا وستكون رحلة أردوغان إلى سوتشي فرصة لزعيمي البلدين لإزالة نقاط التوتر في العلاقات التي شهدت توترا في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة “تاس” للأنباء.

ومن المرجح أن تكون قضايا مركز الغاز والمشروع المحتمل لإمداد أوروبا بالغاز من خلال خط “السيل التركي” على جدول أعمال اجتماع الرئيسين. إذ لا يزال الوضع في شأن “المركز” المذكور يتطور ببطء شديد بسبب الحجم الكبير للمسائل القانونية التي لم يتم حلها بعد. كما أن إنشاء طريق جديدة لإمدادات الغاز يتطلب إجماعاً أوسع بكثير من مجرد إجماع أردوغان وبوتين.