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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع الدولار، متأثرًا بحالة الضبابية حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وكانت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، قد أظهرت ارتفاع معدل البطالة، بجانب انخفاض معدل الأجور على أساس شهري وسنوي، مما يشير إلى ضعف سوق العمل.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات، بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، وذلك بفعل تراجع الطلب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات، بينما شهدت الأوقية حالة من الاستقرار بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 1940 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 45 جنيهًا وبنسبة 2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية ارتفاعا بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3%، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1948 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا.
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