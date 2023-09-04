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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حرائق الغابات تكبد أوروبا خسائر بقيمة 4.1 مليار يورو منذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - بلومبرج _ تكبدت أوروبا خسائر بسبب حرائق الغابات تقدر بـ 4.1 مليار يورو (4.43 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.
وذكرت بلومبرج، أن تقريرا لشركة ديستريلك، المعنية بتوزيع مكونات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتمل، أن حرائق الغابات آتت على نحو 400 ألف هيكتار من الأراضي في القارة.
وكانت اليونان صاحبة الخسائر الأكبر بواقع 1.66 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، كما أن الحرائق آتت على أكثر من 161 ألف هيكتار من الأراضي في اليونان حتى 30 أغسطس الماضي.
ويذكر أن اليونان شهدت الحرائق الأكثر تدميرا منذ 16 عاما.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررا، حيث خسرت 84 ألفا و315 هيكتار، كما تكبدت خسائر بقيمة 871 مليون يورو (941 مليون دولار) تليها إيطاليا والبرتغال.
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