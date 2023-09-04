التضخم في تركيا يفوق التوقعات ويسجل نحو 59%

انت الأن تتابع خبرالتضخم في تركيا يفوق التوقعات ويسجل نحو 59% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسارع التضخم في تركيا بما يفوق التوقعات ليلامس توقعات نهاية العام التي أعلنها المصرف المركزي في أغسطس (آب) الماضي، فقد أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 في المائة في أغسطس، ليتجاوز التوقعات ويسجل ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 9.09 في المائة على أساس شهري بانخفاض طفيف عن ارتفاع بنسبة 9.49 في المائة في يوليو (تموز) الذي سجل فيه التضخم السنوي 47.8 في المائة.

وارتفع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 5.89 في المائة على أساس شهري في أغسطس، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بلغ 49.41 في المائة، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.

وسجّلت الليرة التركية تراجعًا طفيفًا، الاثنين، عقب إعلان أرقام التضخم وخسرت 0.2 في المائة من قيمتها، لتهبط إلى مستوى إلى 26.78 ليرة مقابل الدولار.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الجديدة، قائلًا عبر حسابه في تطبيق إكس (تويتر سابقًا): "نعلم أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت... تركيا تمر بفترة انتقالية، سوف نفعل كل ما هو ضروري بتشديد السياسة النقدية، وسياسة الائتمان، وسياسات الدخل، للسيطرة على التضخم ومن ثم خفضه. في النهاية، سيكون الأمر يستحق صبرنا. نحن عازمون تمامًا على مكافحة التضخم".