انت الأن تتابع خبر ارتفاع كبير في أسعار المحروقات لم يسجل منذ 23 عامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد البريطاني للسيارات (آر ايه سي) أنّ السائقين في المملكة المتحدة تأثروا بواحدةٍ من أكبر الزياداتِ الشهرية في أسعار الوقود منذ 23 عامًا، في ظلّ ارتفاع أسعار النفط.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية الاثنين عن الاتّحادِ، أنّ سائقي السيارات تأثروا بارتفاع قدره 7 بنس لكلّ لتر في متوسط تكلفة البنزين في أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عقدين، وأضافت أن متوسط أسعار الديزل ارتفعت بمقدار 8 بنس للتر، وهو سادس أكبر ارتفاع خلال الفترة نفسها.

وبين الاتحاد أنّ تكلفة ملء خزان سيارات البنزين بشكل كامل في بريطانيا، ارتفع بنحو 4 جنيهات في الشهر، في حين ارتفع الديزل بنحو 5ر4 جنيه، كما أشار البيان إلى أنّ هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول "أوبك +" خفض إنتاج النفط.