ما هي العوامل التي ستؤثر على حركة أسعار الذهب خلال عام 2024

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رياض - احمد صلاح - شهد العالم المالي في عام 2023 تشديدًا قويًا للسياسة النقدية في العديد من دول العالم للسيطرة على معدلات التضخم الجامحة، وتتزايد التكهنات حول ما إذا كنا نقترب من نهاية هذه الدورة، وإذا كان الأمر كذلك، متى ستبدأ البنوك المركزية في التحول إلى سيناريو أكثر تخفيفًا، تحدد هذه البيئة الكلية أداء العديد من فئات الأصول وخاصة المعادن الثمينة مثل الذهب الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي.

تُظهر الاتجاهات الحالية طلبًا قويًا واهتمامًا متزايدًا بالمعدن الثمين من قبل البنوك المركزية العالمية، ومع قيام العديد من المؤسسات بزيادة احتياطياتها من الذهب ارتفعت أسعاره وكادت أن تسجل أرقامًا قياسية في شهر مايو، كما دعمت أسعار تداول الذهب المناقشات حول سقف ديون الولايات المتحدة والمخاوف المصرفية والموقف الحذر من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن ما الذي يلوح في الأفق بالنسبة لهذا الأصل الذي لا يدر عائدًا؟ وما العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الذهب في عام 2024.

بناءً خبراء السوق، يمكن أن يرتفع سعر الذهب في عام 2024 ليصل إلى حوالي 2100 دولار، وعلى الرغم من أن هذا تخمين مدروس إلا أن المشهد الاقتصادي يقدم دائمًا تحولات مفاجئة ويمكن أن تتغير الأمور.

ما هي العوامل التي تؤثر على الأسعار؟

يميل الذهب مقارنة بفئات الأصول الأخرى إلى الحفاظ على قيمته بمرور الوقت، حيث يعمل كمخزن موثوق للقيمة، ومع ذلك، يتأثر سعر الذهب بعدد لا يحصى من العوامل سواء الإيجابية أو السلبية، فيما يلي سنتعمق في العوامل الرئيسية التي يمكن أن تشكل سوق الذهب في عام 2024:

التوقعات الاقتصادية الأمريكية

يعد الاقتصاد الأمريكي محركًا مهمًا لأسعار الذهب، ويؤثر حالته على معنويات المستثمرين تجاه الأصول الآمنة وتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة وتصوراتهم للتضخم، شهد عام 2023 انتعاش الاقتصاد الأمريكي من تأثيرات جائحة كوفيد 19، ومع ذلك، فإن هذا التعافي لم يكن خاليًا من العقبات التي شملت: نقص العمال وتعطل سلاسل التوريد وتصاعد أسعار المواد الخام وتباطؤ وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، وقد ساهمت هذه العناصر مجتمعة في التباطؤ الاقتصادي الشامل.

وبينما ننتقل إلى عام 2024 قد نلاحظ اضطرابات طفيفة في الاقتصاد الأمريكي، ربما في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، ويمكن أن تتراوح الأسباب من القضايا المالية والقضايا المحيطة بسقف الديون إلى تشديد السياسات بشكل مستدام من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

قد تؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع أسعار الذهب مؤقتًا على المدى القصير حيث يبحث المستثمرون عن أصول موثوقة للحماية من التضخم وعدم الاستقرار المالي، ومع ذلك، مع تعزيز الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض لاحق في أسعار الذهب.

السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

تؤثر الاستراتيجيات النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على أسعار الذهب من خلال التأثير على أسعار الفائدة الحقيقية، والتي عادة ما تكون لها علاقة عكسية مع أسعار الذهب.

طوال عام 2023 حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه التشديدي للغاية، ورفع سعر الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 22 عام لتصل ما بين 5.25% و 5.50%، وقد استجاب هذا النهج للشكوك الاقتصادية وكان حاسما في ضمان استقرار الاقتصاد.

مع اقترابنا من عام 2024 قد يفكر البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، وسوف تشكل اتجاهات البيانات الاقتصادية وضغوط التضخم في ذلك الوقت هذا القرار، مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب حيث يتوقع الناس خفض أسعار الفائدة.

قوة الدولار الأمريكي

تؤثر قوة الدولار الأمريكي بشكل كبير على أسعار الذهب، ويتنافس الأصلان باعتبارهما الملاذ الآمن العالمي المفضل، إذا ارتفع الدولار ستنخفض قيمة الذهب عمومًا والعكس صحيح، في عام 2023 ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية حيث قام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وكان هذا الاتجاه مدفوعًا بالحاجة إلى كبح التضخم الذي وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 9.1% في عام 2022، وفي الوقت نفسه، أدت زيادة عوائد السندات وزيادة الطلب على الأصول الآمنة إلى تعزيز جاذبية الذهب.

وبينما نتطلع إلى عام 2024، يمكن أن يحافظ الدولار الأمريكي على قوته أو ينمو بشكل أقوى مقابل العملات المنافسة، وسوف يشكل أداء الاقتصادات الأخرى وخاصة الصين وأوروبا والسياسات النقدية لكل منها عوامل حاسمة مهمة، وإذا ظل الدولار قويا فقد يحد ذلك من الارتفاع المحتمل في أسعار الذهب، فالدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة وأقل جاذبية للمشترين الدوليين.

ومع ذلك، هناك احتمال أن يتحول البنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024 إلى خفض أسعار الفائدة، وهي نظرية يتقاسمها معظم السوق بسبب انخفاض التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بشكل أسرع بكثير من دول مثل المملكة المتحدة.

إذا حدث هذا، فإن انخفاض أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة سيحد فعليًا من جاذبية الدولار للمستثمرين، حيث ستنخفض العوائد على الودائع بالدولار الأمريكي، قد يكون هذا الضعف المحتمل للدولار بمثابة حافز للذهب.

توقعات التضخم

ما يتوقع الناس أن يفعله التضخم هو أمر مهم حقًا بالنسبة لأسعار الذهب، فهو يؤثر على أسعار الفائدة الحقيقية ومدى الطلب على الذهب كوسيلة للحماية من التضخم، استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع من عام 2022 في العديد من الدول ووصلت لذروتها في 2023، وكان ذلك بسبب التأثيرات الأساسية وإعادة فتح الاقتصاد والاختلالات بين العرض والطلب وارتفاع أسعار المواد الخام.

وبينما نتطلع إلى عام 2024، قد تتراجع الضغوط التضخمية أو تستمر عند مستوياتها المرتفعة، وسيتوقف ذلك على مدة هذه الضغوط والسياسات المالية والنقدية المطبقة وتوقعات الناس بشأن التضخم.

ومن الممكن أن تتأثر أسعار الذهب في عام 2024 بهذه العوامل، على وجه التحديد، إذا تم النظر إلى التضخم على أنه عابر أو مستدام، فقد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وهذا يؤدي في المقابل إلى رفع أسعار الذهب أو انخفاضها.

المخاطر السياسية العالمية

تعتبر المخاطر السياسية العالمية من المحركات القوية لأسعار الذهب، أدى ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والمخاطر الهبوطية إلى زيادة الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن، شهد عام 2023 هدوءاً نسبياً على الجبهة السياسية العالمية.

وفي حين لم تكن هناك صراعات أو أزمات جديدة كبيرة، إلا أن بعض القضايا الجيوسياسية والشكوك المالية زادت من المخاوف العالمية، وشملت هذه النزاعات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين والاتفاق النووي الإيراني والتجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية والصراع الحدودي بين روسيا وأوكرانيا.

وبالنظر إلى عام 2024، فإن المشهد السياسي العالمي إما أن يحافظ على هدوئه أو يصبح أكثر اضطرابا. ويتوقف هذا إلى حد كبير على نتائج الانتخابات والمناقشات والأحداث المختلفة مثل الانتخابات النصفية الأمريكية، وحالة العلاقات بين الصين وتايوان، وتقدم محادثات الاتفاق النووي الإيراني، وقمة المناخ العالمية.

اعتمادًا على ما إذا كانت المخاطر السياسية العالمية ترتفع أو تنخفض، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة أو نقص الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في نهاية عام 2024، فمن المرجح أن تؤثر حاجة الإدارات الحالية في كلتا المنطقتين على جذب الناخبين إلى الذهب، يمكن للسياسات الصديقة للناخبين التي تسبق الانتخابات مثل التخفيضات الضريبية أن تؤثر على سعر الذهب بسبب تأثيرها على المعروض النقدي والعملات والاقتصادات.

معنويات المستثمرون

تلعب معنويات المستثمرين دورًا كبيرًا في أسعار الذهب، حيث يغير التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب، في عام 2023 كانت لدى المستثمرين مشاعر متضاربة، وكان البعض يشترون الذهب للتحوط ضد التضخم والتباطؤ الاقتصادي، لكن آخرين باعوا الذهب لجني الأرباح أو الانتقال إلى أصول أكثر خطورة.

في عام 2024، قد يتحسن شعور المستثمرين أو يسوء، سيعتمد هذا على ما يحدث في السوق بشكل عام، وكيفية أداء الأصول الأخرى مثل الأسهم والسندات والعملات المشفرة والتوقعات المستقبلية للذهب.

اعتمادًا على ما إذا كان المستثمرون يريدون شراء الذهب أو بيعه من الذهب وما إذا كانوا يشعرون بثقة أكبر أو أقل بشأن مستقبله، يمكنهم إما رفع أسعار الذهب أو خفضها في عام 2024.