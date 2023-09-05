الهند: حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 12:12 صباحاً - أ ش أ – كشف تحليل أجراه البنك المركزي المصري الهندي أن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30% اعتبارا من يناير المقبل، عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة بـ26% في الوقت الحالي.

وبحسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4%، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4% في المملكة العربية السعودية، و2% في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1% في إيران.