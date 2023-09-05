مسؤول: مصر سوق جاذبة لشركات النسيج السريلانكية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – ناقش رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السريلانكي، مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السريلانكية في مصر.

وأشار مبعوث الرئيس السريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السريلانكية في مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التي أقرت مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مدبولي ومبعوث الرئيس السريلانكي على هامش مشاركتهما في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ، التي تستضيفها كينيا يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وتطرقت المقابلة أيضًا إلى مقترحات التعاون بين مصر وسريلانكا في مجال العمل المناخي، وسبل تعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد، في ضوء تشابه التحديات التي تواجه البلدين.