مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات في السعودية يتراجع إلى أدنى مستوى منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات في السعودية يتراجع إلى أدنى مستوى منذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 01:09 مساءً - وكالات _ أظهر مسح للشركات أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية واصل التراجع في أغسطس آب بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات.

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وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض إلى 56.6 من 57.7 في يوليو، غير أنه لا يزال في نطاق النمو بقوة. وهذه أدنى قراءة منذ سبتمبر 2022.

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وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 59.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير منa العام الماضي، من 66 في يوليو، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة أيضا.

وقال المسح إن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفض بنحو ثلاث نقاط إلى 60.2 مع زيادة المنافسة وضعف مبيعات التصدير التي تؤثر على الأنشطة الجديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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