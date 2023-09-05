نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيوتشر فارما تستهدف إقامة مصنع للخامات الدوائية باستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:06 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر فارما إنها تستهدف إقامة مصنع للخامات الدوائية باستثمارات مبدئية 1.5 مليار جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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