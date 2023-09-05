نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - هاجر عطية _ بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، برفقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث وعدد من مسؤولي وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي صناعة الأثاث بمحافظة دمياط. ويعقب الجولة عقد اجتماع موسع لوضع الأطر التنظيمية تمهيدا لإصدار خارطة الطريق للنهوض بصناعة الأثاث انطلاقا من الإمكانيات المتاحة بمدينة دمياط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.