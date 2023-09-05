مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 04:09 مساءً - هاجر عطية _ بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، برفقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث وعدد من مسؤولي وزارة قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

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ويعقب الجولة عقد اجتماع موسع لوضع الأطر التنظيمية تمهيدا لإصدار خارطة الطريق للنهوض بصناعة الأثاث انطلاقا من الإمكانيات المتاحة بمدينة دمياط.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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