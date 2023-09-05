تراجع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2200 جنيه

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما هبطت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط حالة من انعدام الرؤية حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعد تضارب موقف رئيس البنك بالاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة، وبيانات سلبية تؤكد ضعف الاقتصاد الأمريكي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2200 جنيه، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 1931 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1886 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1467 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2205 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة ظولار دولارًا، وبنسبة 1.3%، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1940 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا.